Juhid finantsjuhtidele: laske inimestel puhata ja ärge palka vähendage

Kriis on, kuid sellest väljatulemiseks tuleb hoida oma allesjäänud töötajaid, sest ilma nendeta on plaanide elluviimine võimatu, tõdesid juhid Pärnu finantskonverentsil. Oluline on siiski hoida ka rahapuhvrit.

Juhid nentisid Pärnu finantskonverentsil, et oluline on kriisis säilitada rahapuhvrit, kuid hoida seejuures oma töötajaid. Foto: Raul Mee

„Kui inimene on keldris kuus kuud töötanud, siis tehke temaga koos üks jooksuring ja ärge tema palka vähendage,“ vastas Bigbanki juhatuse liige Argo Kiltsmann Äripäeva peadirektor Igor Rõtovi küsimusele, et mida ta finantsjuhtidele täna soovitaks. „Inimesed on kindlasti kõige tähtsamad, ilma nendeta ei tee te midagi ära – plaan võib olla, aga keegi peab selle ka ellu viima,“ rõhutas Kiltsmann.