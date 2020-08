Palgakasv pidurdus üle Eesti

Kui selle aasta esimeses kvartalis langes keskmine palk vaid kaubanduses, siis teises kvartalis langesid palgad pea pooltel tegevusaladel. Foto: Liis Treimann

Selle aasta teises kvartalis oli keskmine brutopalk 1433 eurot ehk vaid protsendi võrra suurem kui eelmisel aastal samal ajal, teatas statisikaamet. Nii tagasihoidlik aastakasv oli viimati kümme aastat tagasi.

Kõrgeim brutokuupalk ehk 1574 eurot oli jätkuvalt Harju maakonnas. Harjule järgneb Tartu maakond, kus on keskmine brutopalk 1451 eurot. Madalaim palk on Valga ja Hiiu maakondades, kus keskmine palk on vastavalt 1103 ja 1025 eurot.