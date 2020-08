USAsse eksportijad kaotavad valuuta pärast kasumit

Ühendriikide valuuta kõikumine ja poliitiline ebakindlus tekitab hirmu, kuid USA turult tulnud kasv on olnud liiga head, et sealselt turult ebakindluse pärast lahkuda, tõdes Click&Grow looja ja tegevjuht Mattias Lepp. Foto: Andras Kralla

USA turul tegutsev Eesti ettevõte Click & Grow on euro tugevnemise tõttu kasumis kaotanud, kuid ärimaht on USAs kasvanud nii hästi, et valuuta kõikumine neid veel peamiselt eksporditurult minema ei peleta.

Dollari väärtus on euro vaatenurgast tõsiselt langenud ja kuigi see võib tarbijate vaatest olla positiivne trend, siis see vähendab USA turule eksportivate ettevõtete kasumeid. Kui palju Click & Grow täpsemalt kasumis on kaotanud, ei tahtnud ettevõtte tegevjuht Mattias Lepp öelda. Sellegipoolest tõdes ta, et USA poliitiline kliima ja koroonakriis on nende jaoks hirmuäratavad. „Me jälgime, kuidas see meie tegevust võib mõjutada,“ kinnitas Lepp.