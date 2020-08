Analüütikud: odavnev dollar alles hakkab eksportöörideni jõudma

Koroonakriisis USA majanduses kannatavad enim sealsed importijad, kes nõrgema dollari tõttu peavad kõrgemat hinda maksma. Seda olukorras, kus USA tööpuudus on rekordtasemel ja koroonakriisi ohjeldamine takerdunud vabariiklaste ning demokraatide vahelisse kemplusse. Foto: AFP/Scanpix

See, et dollari väärtus euro vaatenurgast on tõsiselt langenud, võib olla tarbijate vaatest positiivne trend, kuid vähendab USA turule eksportivate ettevõtete kasumeid.

Koroonakriis, presidendivalimised ja kaubandussõda Hiinaga – need olnud peamised faktorid, mis on pannud majandusanalüütikud kahtlema USA majanduse väljavaadetes. Bloombergi analüütiku Marcus Ashworthi sõnul dollari on kõikumine pannud üha rohkem investoreid vaatama euro poole, kust otsitakse turvatunnet ja likviidsust.