Poliitikaradar: koalitsiooni otsustamatuse võlad

Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: valitsuses kuhjuvad otsustamata asjad, EKRE korraldab pisikesi võimupöördeid, eelarveläbirääkimised on alanud.

Kiivrid pähe, nüüd läheb asjaks! Järgmisel nädalal saab valitsus esimese ülevaate riigi rahalisest seisust, mis tähendab ka avalööki läbirääkimistele riigieelarve üle. Need saavad olema rasked, sest muutujaid ja ka teadmatust on väga palju, samuti soove. Samal ajal on koalitsioonil järjekorras ootamas ka erakordselt suur hulk seni lahendamata küsimusi ning valmistuma tuleb hakata järgmise aasta valimisteks, aga enne seda veel ka riigikogu sügiseseks istungjärguks. Hullud päevad.