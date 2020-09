Äripäev ja KPMG avavad TOPi hooaja

KPMG Baltics OÜ tegevjuht Andris Jegers ja Äripäev AS juhatuse liige Toomas Truuverk Foto: Äripäev

Sel nädalal algab TOPide hooaeg, mis toob avalikkuse ette Eesti edukamad ettevõtted erinevatest valdkondadest ja maakondadest. Hooaja lõpus kuulutatakse välja Eesti 100 kõige edukamat ettevõtet.

Äripäeva TOPi peatoetaja, KPMG Baltics OÜ tegevjuht Andris Jegers ütles, et turbulentsel ajal on oluline hoiduda emotsioonidest ja püsida pragmaatiline. „Tehnoloogia võimaldab koguda ja kasutada andmeid paremini kui kunagi varem ning seega teha äris otsuseid lähtuvalt faktidest, mitte kõhutundest või emotsioonist,“ ütles Jegers. KPMG juhi sõnul on Äripäeva TOP oluline, sest annab ärimaastikule hea helikopterivaate. See aitab tema sõnul ettevõtjatel, investoritel ja tippjuhtidel ettearvamatul ajal oma äritegevuses paremini orienteeruda. „Põhimõtteliselt oleme elanud üle poole aasta pidevas kriisis ning seda olulisem on, et oskaksime hetkeks vaadata ka laiemat pilti - näha puude taga metsa,“ lisas Jegers.