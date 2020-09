Raadiohommikus: Tesla aktsionäri pihtimus

Tesla Model S P85D Tallinnas Foto: Andres Haabu

Tesla aktsia on tänavu kallinenud ligi 500% ja hinnatõus ei näi raugevat. Kuidas on investori närvid suurele kasvule vastu pidanud, räägime neljapäevases hommikuprogrammis USA elektriautode tootja pikaajalise aktsionäri Anu Lillega.

Konkurentsiameti värske analüüs sedastab, et rangelt reguleeritud hinnapoliitikaga ravimiturul lokkab tegelikult ostuhindadega manipuleerimine ning järelevalve hambutuse tõttu kannatavad nii tarbijad kui riigikassa. Kuidas olukorda parandada, räägivad konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos ja sotsiaalminister Tanel Kiik.

Milliseid plaane teevad sügiseks enam kui 350 Eesti arvamusliidrit, ettevõtjat ja juhti, lahkame Äripäeva küsitluse põhjal arvamustoimetuse juhi Neeme Korviga.

Teeme juttu sellestki, kas ja kuidas võiks oma lastele investeerimisportfelli üles ehitada. Praktilisi soovitusi lastele raha kogumiseks ja kasvatamiseks jagab ajakirjanik ja värske lapsevanem Linda Eensaar.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Juhan Lang ja uudistetoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

Raadiopäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Sel nädalal asus välisministeeriumis uude ametisse diplomaat Margus Rava, kes hakkab aitama Eesti ettevõtetel Aafrikas äri ajada. Uurime saates Ravalt, milliseid väljakutseid ettevõtjad Aafrikas kohtavad, mis äri seal üldse teha võiks ja mida Rava töö endas täpselt kujutab.

Saatejuht on Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 "Autojutud". Kas teadsite, et Eesti on tootnud suurusjärkude võrra rohkem vormeleid kui Ferrari? Aga seda, et juba 1970. aastal valmis Tallinnas hübriidauto lootusega hakata selliseid siinmail seeriaviisiliselt tootma?

Eestis pole kunagi valmistatud seeriaviisiliselt sõiduautosid, küll aga hulgaliselt eriotstarbelisi sõidukeid. Ühtlasi on siin sündinud ja surnud mitu projekti, mis panevad mõtlema – olnuks vaid rohkem õnne ja õnnestumist ... Rääkimata kohalikest osavnäppudest, kes on suutnud pehmelt öeldes piiratud võimaluste juures ehitada käsitööna ainulaadseid neljarattalisi.

Kõigest sellest kõneleb seekordne „Autojuttude“ saade. Karl-Eduard Salumäe külaliseks on MOMU mootorispordimuuseumi looja ning autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu tegevjuht Arno Sillat.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saates räägib maksuekspert Meelis Krautmann ettevõtjate ja maksu- ja tolliameti vahelisest suhtlusest, maksukontrolli põhireeglite muudatustest ning maksuvaidlustest ja kohtupraktikast, mida ettevõtjatel tasuks teada või millega tuleks arvestada.

Saadet juhib Äripäeva teabevara toimetaja Kai Koks.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

