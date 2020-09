Raadiohommikus: kas on paras aeg kodubörsi tolm jalgadelt pühkida?

Investor Elmo Somelar (keskel) on oma positsioone Tallinna börsil vähendanud. Foto: Andras Kralla

Reedeses hommikuprogrammis uurime, kas on õige aeg oma rahaga Tallinna börsilt lahkuda. Sellele küsimusele annab vastuse investor Elmo Somelar, kes on olnud Tallinna börsi üks suuremaid investoreid, kuid nüüdseks suure osa oma aktsiatest maha müünud.

Stuudiosse tuleb ka Eesti käsitöödžinni tootja ning Telliskivis džinnivabrikut omava Junimperiumi asutaja Tarvo Jaansoo, kellega vestleme kodumaise alkoholitoodangu käekäigust siin- ja sealpool piiri, aga ka sellest, kuidas läheb koroonakriisi keskel pealinna toitlustus- ja meelelahutusasutustel.

Kuulame intervjuud ehitustarkvara arendava iduettevõtte Remato juhi ja ühe asutaja Madis Lehtmetsaga, kel läheb ka majanduslanguse keskkonnas väga hästi. Ettevõte kasvab juhi kinnitusel 10–15% kuus ja kaasas koroonakriisi tipus ka ingelinvestoritelt mitusada tuhat eurot.

Uurime otse Pärnu juhtimiskonverentsilt, millised meeleolud valitsevad juhtide seas, kuidas vaatavad nad tulevikku ja mille järgi teevad sügiseks plaane. Sellest annab ülevaate toimetaja Rivo Sarapik.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Birjo Must ja uudistetoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates oleme külas Estmedica erakliinikus ja räägime dr Andrei Detotšenkoga rasvaimust ehk liposuktsioonist. Estmedica kirurgid on õppinud USAs ja rakendavad ka Tallinnas eesrindlikke laser-liposuktsiooni meetodeid. Räägime sellest, mida selle protseduuri abil õnnestub saavutada, millised on võimalikud tüsistused ja kuidas kogu protseduur välja näeb.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Täna istub kuumal toolil suurettevõtja ja Infortari omanik Ain Hanschmidt, kellega räägime laevafirma Tallinki tulevikust, äriplaanide ümbermängimisest, konkurentsist ja paljust muust. Intervjueerib ajakirjanik Allan Rajavee.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas turundusstrateeg ja SaferyWingi äriarendusjuht Enelin Paas, kes räägib affiliate-turundusest, kampaaniatest ning turunduse tööriistadest ja kanalitest. Saates saab teada, millised on esimesed sammud selles vallas ning kuidas partnereid motiveerida.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00–16.00 "Kullafond". Silmaringisaade “Globaalne pilk” räägib spordiärist ja spordi rahastamisest. Eesti spordi viimase aja üks olulisemaid uudiseid on, et juba septembri alguses toimub Lõuna-Eestis Rally Estonia, mis on sel aastal ka WRC-sarja ralli.

Arutame spordiajakirjanik Ott Järvelaga, mida niisuguse suure sündmuse korraldamine tähendab ja kui hea ralli võiksid eestlased korraldada.

Saadet juhtis Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask. Saade oli eetris tänavu juulis,

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.