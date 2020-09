Neli lugu, mis näitavad Eesti autonduse eripära

Raul Sarapi konstrueeritud pinnaefektiga vormel Estonia 21. Foto: Margus-Hans Kuuse kogu

Kas teadsite, et Eesti on tootnud suurusjärkude võrra rohkem vormeleid kui Ferrari? Aga seda, et juba 1970. aastal valmis Tallinnas hübriidauto lootusega hakata selliseid siinmail tootma?

Eestis pole kunagi valmistatud seeriaviisiliselt sõiduautosid, küll aga hulgaliselt eriotstarbelisi sõidukeid. Ühtlasi on siin sündinud ja surnud mitu projekti, mis panevad mõtlema – olnuks vaid rohkem õnne ja õnnestumist... Rääkimata kohalikest osavnäppudest, kes on suutnud pehmelt öeldes piiratud võimaluste juures ehitada käsitööna ainulaadseid neljarattalisi.