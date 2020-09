Raadiohommikus: eelarvekõneluste tõeline võitlus alles algab

Kolmapäeval ja neljapäeval kogunesid koalitsiooni esindajad Sagadi mõisa, et arutada, milline saab olema järgmise aasta riigieelarve. Foto: Liis Treimann

Reedel kuulame Äripäeva hommikuprogrammis, kuhu jõudis valitsus Sagadis eelarvearuteluga.

Läbirääkimiste seisu avab Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Eelarveteemasid tuleb saates teisigi.

Äripäeva raadios alustab uus raadiosaade „Edukad naised“, mille autor Katariina Krjutškova räägib lähemalt, miks selline saade ja mida sealt kuulda saab.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Kas Eestis tekib kinomonopol? Miks pole konkurentsiamet rahul ravimite hulgihindadega? Millised kõlvatud konkurentsivõtted kriibivad silma? Kas konkurentsireeglid on suutnud ajaga kaasas käia?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime vastust konkurentsiameti peadirektori Märt Otsaga. Saadet juhib Priit Pokk.

13.00–14.00 "Edukad naised". Täna stardib uus sari, kus tippu jõudnud naised räägivad oma loo. Piilume nende edu kardinate taha: mis on toonud neile edu, milliseid otsuseid ja ohverdusi nad tegid.

Esimeses saates on külas kunstnik ja õppejõud Sirje Runge, kes räägib naistega seotud tabudest, majandusliku iseseisvuse saavutamisest, kuid ka väga rasketest valikutest naise elus. Saatejuht on Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Katariina Krjutškova.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Saatesarja avasaates räägivad Pere Optika asjatundjad sellest, miks on ülioluline laste silmade tervist õigel ajal kontrollida ja nägemist vajadusel korrigeerida ning kuidas mõjutavad tegelikult nägemist erinevad ekraanid.

Stuudios on Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk, Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno ning Pere Optika optometrist Laura Tõnov. Saatejuht on Virtuaalkliiniku ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

