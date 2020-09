Töötuskindlustuse makse püsib neli aastat

Töötukassa hoone Foto: Liis Treimann

Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, millega jäetakse töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele ehk 2,4 protsendile, millest töötajad tasuvad 1,6 protsenti ja tööandjad 0,8 protsenti.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on töötuskindlustusmakse määra säilitamine vajalik seetõttu, et töötukassal oleks rahalisi vahendeid hüvitiste väljamaksmiseks olukorras, kus töötus lähiajal ilmselt suureneb. „Pean väga oluliseks, et töötukassal oleksid tagatud piisavad ressursid nii tööinimeste kui töö kaotanute toetamiseks,“ andis Kiik pressiteate vahendusel teada.