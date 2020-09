Ehitajad: Helme seadus soodustab musta tööjõu kasutamist

Rand & Tuulbergi juht Raivo Rand ei näe põhjust, miks peaks ehitustöötajate tööaega Eestis poole aastaga piirama. Foto: Raul Mee

Lühendatud tööload ja keerukamad viisanõuded soodustavad ainult ebaseadusliku tööjõu kasutajaid, ütlesid ehitusfirmade juhid Mart Helme uue välismaalaste seaduse eelnõu kohta.

Peamiselt teeb uus seadus elu ettevõtjale kallimaks sellega, et üks töötaja võib Eestis olla 183 päeva 270 asemel, ütles Raivo Rand ehitusfirmast Rand & Tuulberg. "See mõjutab kvalifitseeritud tööjõu siiatulekut, keda on erinevatel aladel palju, keevitajaid ja ehitusdetailide tootjaid. Paratamatult tuleb neid veel natuke välja õpetada, umbes kuu, ning siis nad saavad ainult viis kuud töötada. See on kõige suurem probleem," rääkis ta.