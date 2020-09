Tellimuste arvu suur kasv sunnib Starshipi uusi inimesi värbama

Starshipi pakirobot USA ülikoolilinnakus. Foto: Starship

Pakirobotifirma Starship teatas, et ületas 500 000 paki kojukande piiri ja jätkab laienemist USA ülikoolilinnakutesse. Elurajoonides on Starshipi tellimuste arv viimaste kuudega kolmekordistunud.

Viimased nädalad on olnud rekordilised – USA ülikoolilinnakutes tehakse kojukande mahtudelt rekordnumbreid ja robotitel täitus 1,5 miljonit sõidukilomeetrit, see tähendab, et Starshipi robotid on kullerdades teinud nüüdseks natuke enam kui 37 tiiru ümber maakera, teatas Starship.