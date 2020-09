Tallinnas filmitud "Teneti" avapauk osutus vaikseks sisinaks

Christopher Nolani juhtimisel valminud mängufilm "Tenet", mida filmiti eelmisel aastal ka Tallinnas, pidi pärast koroonapandeemiat taaselustama Ameerika Ühendriikide kinoelu, kuid valmistas pehmelt öeldes pettumuse.

Ühendriikides saavutatud tulemus (30 miljonit dollarit alates 31. augustist) on nii halb, et seab ohtu teiste suuremate filmide plaani senist linastumisgraafikut järgida, kirjutab USA ajakiri The Atlantic. Enam ei olegi küsimus selles, kas kinod suudavad naasta normaalsusesse, vaid kas suudetakse koroonapandeemia üldse üle elada.