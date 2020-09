Soome mänguhiiglane kaotas Texase kohtus

Tegelane Supercelli mängust „Clash Royal“. Foto: Supercell

USAs Texases otsustas kohus, et Soome edulugu Supercell on oma mängudega rikkunud Jaapani firma Gree õigust neljale patendile ja peab maksma miljoneid dollareid kahjutasu.

Jaapani firma Gree leiab, et Supercell on rikkunud nende patendiõigusi oma mängudega „Clash Royal“, „Clash of Clans“ ja „Brawl Stars“, kirjutab Kauppalehti.