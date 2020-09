Välismaal tööl käies on oht saada ümbrikupalka suurem

Ümbrikupalgaga on Eestis sel aastal kokku puutunud 4,7 protsenti töötajatest. Foto: Andras Kralla

Kui Eestis on ümbrikupalgaga kokku puutunud vaid 5% töötajatest, siis välismaal tööl käivate eestimaalaste seas on ümbrikupalk kaks korda levinum, teatas tööportaal CVKeskus 4500 töövõtja seas tehtud uuringule tuginedes.

CVKeskus.ee teatel joonistub uuringust selgelt välja, et ümbrikupalk on tunduvalt levinum nende töötajate seas, kes käivad tööl Soomes, Rootsis või Norras – neis riikides tööl käivatest eestimaalastest on ümbrikupalgaga kokku puutunud 10,2% töötajatest. Eestis on must töötasu kõige vähem levinud Tartus, kus näitaja on 1,9%. Pealinnas on ümbrikupalgaga kokku puutunud 5,3% töötajatest.