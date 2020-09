Staadioniehitus paisus maksmata arvete ja tülide segasummasuvilaks

Ettevõtja ning ehitusskeemi sattunud Alar Seppern Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi staadioni juures. Ehitustüli puhkes juba aastaid tagasi, kired pole lahtunud aga siiamaani. Foto: Liis Treimann

Kohta-Järve staadionihankest kasvas suur ehituspundar, kus osa töötegijad ootab oma raha juba mitu aastat.

Ehitusskeemi kriminaalasja vedanud prokurör Õnne Neare-Vaarmann ütles, et nii mitme lüliga alltöövõtuahelad tekitavad kahtlust, kas skeem ongi loodud selleks, et vastutust hajutada ja jälgi segada. Asi on segane tõepoolest, sest ka aastaid hiljem on asjaosalisi, kes loodavad oma raha kätte saada. Ja leidub neid, kes on endiselt pettunud ja pahased.