„Numbri ütleme me välja siis, kui tunneme, et see hirmutab konkurente“

Idufirma Klaus meeskond. Foto: erakogu

Äsja 4,6 miljonit eurot kaasanud Eesti idufirma Klaus asutajad Martin Kõiva ja Kair Käsper leiavad, et eesootaval aastal peaks nende ettevõtte käive paisuma paar-kolm korda.

„See on meiesuguse äri kohta tervislik tempo,“ märkis Kair Käsper Äripäev raadio hommikuprogrammis. Prognoositavat käibenumbrit ei soovinud mehed täpsustada. „Numbri ütleme me välja siis, kui tunneme, et see hirmutab konkurente,“ naljatles Martin Kõiva.