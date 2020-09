Bentley Continental GT: igapäevaselt tarvitatav luksus à la Piëch

Bentley Continental GT V8 Foto: Liis Treimann

Bentley luksuskupees on autotööstuse ajaloo ühe legendaarsema juhi ja vaieldamatu geeniuse Ferdinand Piëchi vaimu.

„Mitu erinevat sigaretisüütajat meie autodes on?“ olla Piëch kunagi ühel Volkswageni kontserni juhtkonna koosolekul küsinud. Kuulnud ebalevat vastust, et 30 ringis, teatas ta kindlameelselt, et seda on liiga palju – saagu kolm korda vähem!