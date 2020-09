Eelarve toob tuleval aastal 6,6% miinuse

Rahandusminister Martin Helme. Foto: LIIS TREIMANN

Riigi nelja-aastase eelarvestrateegia järgi on Eesti valitsussektori eelarve puudujääk sel aastal 1,75 miljardit eurot ja 2021. aastal koguni 1,9 miljardit eurot ehk 6,6‒6,7 protsenti SKPst.

Seejärel hakkab puudujääk vähenema ja valitsuse eesmärk on, et 2024. aastal ulatuks see 2,5%ni SKPst, teatas eelarvenõukogu, mis kohtus valitsusega täna. Pärastlõunal peaks ametlike numbritega lagedale tulema ka valitsus.