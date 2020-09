Erastamise äärel riigifirma juht: pakkujaid peaks jaguma

"Minu isiklik seisukoht on, et liiga kaua müügist rääkida ei ole hea. Kas tuleb see protsess lõpuni viia või siis ära jätta,“ nentis Andres Agukas 2019. aasta alguses Eesti Teede müügi protsessist, mis on kestnud juba aastaid. Nüüd see päev ka lõpuks koidab. Foto: Andres Haabu