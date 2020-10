Lätlased ennustavad Ossinovskile kosmeetikaäris kive ja kände

Skinest Groupi ja nüüd ka Dzintarsi omanik Oleg Ossinovski. Foto: Liis Treimann

Läti eksperdid ennustavad, et Eesti ärimehel Oleg Ossinovskil, kes septembri keskel ostis nende kunagise kosmeetikalegendi Dzintars (tõlkes Merevaik), läheb sellega raskeks.

Läti ringhääling kirjutas, et Ossinovski pole varem kosmeetikaäriga kokku puutunud. Nende küsitletud ärirahanduse ekspert Salvis Lapinš leidis, et oskuste puudumine võib probleeme tuua. „Ma ei tea Ossinovski ärihuvidest eriti palju, aga mulle pole jäänud muljet, et kosmeetika on tema tugev külg. Muidugi, kõike saab õppida, aga Dzintarsi puhul võib see kalliks maksma minna,“ ütles ta.