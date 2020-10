Ametnik tšarterlendude keelust: meie sellist ettepanekut ei teinud

Eesti turismiettevõtete liidu juhi Tiit Pruuli sõnul teavitas Turkish Airlines 28. septembril, et on saanud loa alustada tšarterlende Tallinnast Antalyasse, kuid päev hiljem said reisikorraldajad teada, et tellimuslende väljapoole ELi piiratakse. Foto: Andras Kralla / Äripaev