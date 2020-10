Hiina keeldub Venemaa kalast

Norebo kalatehas Murmanski lähedal. Foto: Lev Fedoseyev, TASS/Reuters

Hiina on hakanud keelduma Venemaa kalast ja piirama importi, põhjendades seda sellega, et pakenditelt on leitud koroonaviiruse jälgi, vahendab lenta.ru.

Küsimust arutati hiljuti ka Venemaa põllumajandusjärelevalve koosolekul.