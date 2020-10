Olustveres selgus põllumajandussektori tippjuht

Põllumajanduse tippjuht 2020 on Andres Oopkaup. Foto: Oleg Harchenko

Täna kuulutati Crocus OÜ juhatuse liige Andres Oopkaup selleaastase tiitlipõllumajandussektori tippjuht võitjaks, tiitli andis üle maaeluminister Arvo Aller.

„Andres Oopkaup on ühtviisi silma paistnud nii põllul kui kabinetis. Minu jaoks on olnud tähelepanuväärne tema oskus kasutada maksimaalselt ära täppisviljeluse võimalusi. See on samm tuleviku suunas ja võiks laialdasema kasutuselevõtu korral saada meie oluliseks panuseks roheleppe rakendamisel. Andres Oopkaupi teadmised ja laialdane kogemustepagas on vorminud mehest eksperdi, kelle nõuandeid ja julgustavaid sõnavõtte oodatakse nii suurtes kui väikestes saalides. Ta räägib, mida teab ja teab, millest räägib,“ ütles Aller.