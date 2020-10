Poliitikaradar: tants ümber priske rahapaja

Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: valitsus küpsetas valmis suures defitsiidis eelarve, Nordica ootab endiselt riigi abiraha, maaelu edendamise SA jagas raha riigikogule vilistades.

Nagu riigieelarve valmides ikka, muutuvad poliitikas peateemadeks rahasummad. Kui palju kuhu ja kellele, kes jääb ilma ning kellele ja kui palju veel peaks andma. Kuigi uus eelarve lubab palju ja igale poole, on endiselt veel kohale toimetamata hulk kevadist kriisiabiraha. Üks ootaja on Eesti lennufirma Nordica. Samas näib, et valitsus on jaganud ka juba eelarvest ja järgmise nelja aasta eelarvestrateegiast lubadusi, mille katteks pole neil muud kui lootus, et see raha Euroopa Liidust ka päriselt antakse.