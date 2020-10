Kriis on aidanud kruiisiterminali ehitust

Vanasadam. Foto: Andres Haabu

Koroonakriisist tulenevate reisipiirangute tõttu ära jäänud kruiisikülastuste positiivseks küljeks on see, et Tallinna Sadama Vanasadamasse rajatav kruiisiterminali ehitus edeneb hoogsalt, kirjutab ERR.

Koroonaviiruse tõttu seatud reisipiirangute tõttu on laevakruiisid nii Eestis kui mujal Euroopas aga ära jäänud ning ehitaja on saanud rahus tegeleda terminali ehitusega ning sadam pole pidanud ümber korraldama kruiisilaevade teenindamise võimalusi.