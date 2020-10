Restoranitest: vaba lauda saada polegi nii lihtne

Restoran Rado Tallinna vanalinnas on koha sisse võtnud endise tipprestorani Ribe ruumides, kuid tase eelkäijale alla ei jää. Foto: Raul Mee

Suvel avatud Rado teeb midagi erilist: ajal, mil Tallinna vanalinnas restorane kinni pannakse, on tung sinna nii suur, et nädalalõpul ilma aegsasti tehtud broneeringuta on võimatu kohti saada.

Läksin seda imet oma silmaga vaatama ja tõdesin, et kõik ongi nii hästi, nagu räägitakse. Rado on hingega tehtud koht, Rado üllatab, Rado on eriline.