SEB: september tõi kaasa tarbimise jahenemise

SEB panga peahoone Foto: Andras Kralla

Kui augusti andmeid vaadates sai SEB eraklientide kaardimaksete statistika põhjal rääkida taastumise märkidest, siis septembri trendid muutusid. Eraklientide kaardikasutuse mahud on sügise alguses kukkunud aasta tagustest näitajatest madalamale ning kui liita erakliendi andmete juurde ka äriklientide kaardikasutamise statistika, ulatub kukkumine aastate võrdluses ligi 3 protsendini.

„Kui suvekuud süstisid tarbijatesse ostuoptimismi, siis september koos viiruse teise lainega on toonud tagasi tarbimisettevaatlikkuse. Võrreldes suvega näitasid kukkumist väljas söömise valdkond, transpordivaldkond on endiselt ligi 10% languses ning ka turismivaldkonna seis on endiselt nukker – vahepeal pisut kosunud kulutused näitasid taas üle 60-protsendilist kukkumist. Kusjuures sügise saabumisega on pihta saanud ka sise- ja lähiturism. Näiteks ainult septembrikuuga, kuhu jäi ka nn «Balti reisimulli» lõhkemine, vähenesid eestlaste kulutused Lätis ligi 60% ning lõunanaabrid tarbisid meie juures 40% vähem kui veel kuu aega varem,“ kommenteeris septembri tulemusi SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt.