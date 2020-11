Lätis kuulutati taas välja eriolukord

Lätis hakkab esmaspäevast kehtima eriolukord. Foto: AFP/Scanpix

Lätis hakkab alates esmaspäevast kehtima eriolukord, vahendab riigi rahvusringhääling.

Läti peaminister Krišjānis Kariņš ütles, et pärast terviseekspertidega konsulteerimist on valitsus saanud selge sõnumi, et viirusega võitlemisega on vaja rohkem teha. President Egils Levits nõustus peaministriga.