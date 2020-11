Bideni võit tekitas Eestis taas valitsuskriisi

Rahandusministri Martin Helme hinnangust, et USA valimised on võltsitud, kirjutas ka Reuters. Foto: Liis Treimann

Pühapäeval TRE raadios sõna võtnud EKRE ministrid Mart ja Martin Helme ning europarlamendi saadik Jaak Madison tekitasid järjekordse meedialainetuse, mille tulemusena kutsus president Kersti Kaljulaid kokku Riigikaitse Nõukogu.

Nimelt ütlesid EKRE poliitikud saates "Räägime asjast", et USA valimised on võltsitud ning seetõttu pole suurriigi puhul võimalik rääkida ei demokraatiast ega õigusriigist. Martin Helme lausus, et kui Trump kaotab koha, siis USAs põhiseadus enam ei kehti.