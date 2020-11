Liikuvusamet ei sobi, leiti uus nimi

Majandusministeerium ühendab kolm ametit. Foto: Liis Treimann

Riigikogu majanduskomisjon otsustas tänasel istungil, et lennuameti, maanteeameti ja veeteede ameti ühinemisel loodava uue asutuse nimeks ei sobi liikuvusamet ning otsustas, et sobivam ja arusaadavam on transpordiamet, teatas riigikogu pressiteenistus.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester tõdes, et nimi „liikuvusamet“ põhjustas juba eelnõu tutvustamisel suurt segadust. Komisjon palus eelnõu arutluste käigus Eesti Keele Instituudilt keeleekspertiisi ning ka merekeele nõukoda saatis oma arvamuse nime muutmise osas.