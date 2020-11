Raadiohommikus: kas Tartu edukaima firma pöörane kasv jätkub?

Foxway on omataoliste ettevõtete hulgas Euroopas üks suurimaid. Vanu elektroonikaseadmeid väärindatakse tehases, mis asub Tartus. Foto: Foxway

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis võetakse luubi alla teisipäeval sisse viidud koroonapiirangud. Püüame aru saada, mida nii inimesel kui ettevõtetel tuleb oma igapäevaelus muuta.

Selgus USA presidendivalimistel ja optimistlikud teated vaktsiinist on mõjunud ergutavalt nii maailma kui Eesti aktsiaturgudele. Samal ajal lastakse verd neist aktsiatest, kes olid seni suurimad võitjad. Otsestuudios on investor Toomas, kes analüüsib olukorda väikeinvestori vaatevinklist. Muu hulgas otsime vastust küsimusele, miks LHV aktsia tõuseb, aga Coop püsib paigal.

2018. aasta Tartumaa ettevõtete TOPi võitja Foxway, endise nimega Replace, ostis oma konkurendi Hispaanias. Uurime ringmajandusfirma asutajalt ja juhilt Urvo Männamalt, kas ettevõtte pöörane kasv on jätkumas ka koroona ajal.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Igor Rõtov.

Päev jätkub koguni viie saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas uroloog Teesi Sepp ja vähiliidu projektijuht Vivian Vulp. Räägitakse meeste tervisest ja eelkõige eesnäärmevähist.

Kui tihti peaksid mehed oma tervist kontrollima? Millisest vanusest alates tuleks regulaarselt tervist kontrollida? Millised on eesnäärmevähi riskitegurid? Milline on meeste elukvaliteet pärast eesnäärmevähist paranemist? Neile ja paljudele teistele küsimustele otsib vastuseid saatejuht Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Seekordse saate teema on naabritevahelised tülid ja kohtupraktika, mille põhjuseks on olukord, kus kinnistule puudub juurdepääs või juurdepääs toimub naabrile kuuluva tee või kinnistu kaudu. Lisaks räägitakse saates ka omavalitsuste ja arendajate suhetest. Mida peaksid arendajad uute piirkondade arendamisel silmas pidama ja millised kohustused võib kohalik omavalitsus arendajale infrastruktuuri rajamisel panna?

Oma kogemusi jagavad advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Anna Liiv ja advokaat Eli Täpp. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Turundus- ja reklaamimaailm digitaliseerub, ent mida see sisuliselt tähendab ja milliseid nõudmisi esitab see klientidele? Äripäeva TOPi stuudios on turundajate TOPis teisele kohale tulnud Nobel Digitali tegevjuht ja parter Kristiina Tukk ning reklaami TOPis teist-kolmandat kohta jagava Adell Taevase tegevjuht ja juhatuse esimees Rein Iida. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Energiatund". Saate fookuses on energiakulude vähendamine. Juttu tuleb sellest, et peaaegu igas ettevõttes on kohti, mis lisakulu tekitavad. Samuti sellest, kuidas ettevõttes kuni 60% kuludest kokku hoida, kuidas rajada ettevõttele päikeseparki ning kuidas energiat soodsamalt osta.

Saates kõnelevad energiaekspert ja TalTechi haldusdirektor Aivar Uutar, Telia päikesepargi rajamise kogemusest räägib Telia tehnosüsteemide juht Mihkel Kõiv ja energia ostmisel soodsama hinna saamisest Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Polina Tšerkassova on antropoloog, muusik ja muinasjutuvestja, kes põimib kaugetelt maadelt toodud tõsielulugusid ja muinasjutte oma muusikaga, mida ta esitab erinevatel haruldastel pillidel. Ta uurib lugude, helide ja kuulamise mõju inimestele, kandes edasi suulise kultuuri traditsiooni ja kaasaegset jutuvestmist.

Otsesaates tuleb juttu 21. Gaselli Kongressist, kus Tšerkassova räägib oma edust ja ebaõnnestumistest. Kuidas on võimalik müüa muusikat ja muinasjutte, kui ühiskonnal keelatakse üritustel käia ja neid läbi viia? Küsib Alyona Stadnik.

