Lehepuhur – pealesurutud abilisest on saanud elanike õudus

Sügiseti on muutunud normiks, et tigedad majaelanikud lubavad tänavatel töötavad lehepuhurid puruks peksta ja lisaks sõimatakse läbi ka puhuri operaator. Miks see nii on ja millist kasu puhurid annavad, selgitab Pindi Kinnisvarahalduse heakorra ärisuuna juht Andrus Limbach.

Foto: Pixabay

„Lehepuhurid teevad tõesti müra. Iga sisepõlemismootor, olgu selleks niiduk või naabripoisi võrr, pole samuti hääletud. Kui naabripoisi motohuvist proovitakse aru saada ja ka muru niitmise vajalikkuse osas pole tavaliselt vastuväiteid, siis lehepuhurite kasutamise osas on.