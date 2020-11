Ehitusest kaob miljard eurot eraraha, langus alles kestab

Foto: Liis Treimann

Ajal mil ehitusturg on juba oluliselt kukkunud, kuna eratellijad on kadunud, vaatavad ehitsettevõtjad ootavalt riigi poole, aga mitte ainult, neil on kasutuses mitu strateegiat, millega kriisist läbi tulla, selgus Eesti Ehituskonverentsil 2020.

„Meil kaob turult ära umbes miljardi euro jagu eratellimusi, eelmises kriisis tähendas see ligi 25 000 töökohta,“ kirjeldas Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse liige ning börsiettevõtte Nordecon juht Gerd Müller lähitulevikku. Kui eelmises kriisis kulus põhja jõudmiseks kaks aastat, siis tänavu tuleb see Mülleri hinnangul kiiremini. „Tööpuudus pole täna veel Eestis tippu jõudnud ja seetõttu langus alles kestab,“ sõnas ta ning lisas, et usub ka peatsetesse finantseerimistingimuste halvenemisesse.