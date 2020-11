Rutakalt kokku lepitud abielureferendum eksleb takistusrajal

Foto: Anti Veermaa

Võimuleppesse kirjutatud abielureferendum on praeguseks vaevaliselt ületanud hulgaliselt tõkkeid ja takistusi, kuid kõige kõrgemad ronimised seisavad veel ees.

Stardipüstol saatis paukudes jooksurajale abielu defineerimise referendumi 2019. aasta 8. aprillil, mil allkirjad sai Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonileping. Õigupoolest ei teadnud keegi kolmest osapoolest sel hetkel, et tegu saab olema takistusjooksuga, milles tõkkeid kaugelt rohkem, kui planeeritud. Aga just nii on läinud. EKRE kiivalt soovitud rahvahääletus on üle hüpanud juba hulgast tõketest, kuid ees paistavad veel kõrgemad.