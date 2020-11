Eesti kõige edukam raamatupidaja ehitab oma Pipedrive'i

Christer Haimi raamatupidamisbüroo tegutseb detsembrini Tartus Plaskus, mille katuselt on Tartu linn justkui peo peal. Uue aasta alguseks on firma kolinud suuremale pinnale Tartu vanalinna. Foto: Jassu Hertsmann

Mitmesse riiki laienenud Tartu ettevõte CH Konsultatsioonid võidab neljapäeval ilmuva Raamatupidamisbüroode TOPi, kuid ettevõtte omaniku Christer Haimi fookus on veelgi suuremal äril.

Haimi järgmise aasta põhiprojekt on idee siseneda uue põlvkonna raamatupidamistarkvara turule. Ta loodab luua justkui oma Pipedrive'i.

"Meil on kümneliikmeline tarkvaratiim, kellest seitse tegeleb iga päev uue raamatupidamisprogrammi arendamisega. Meie minimaalne töötav toode ehk MVP saab valmis detsembri lõpuks,“ ütles Haimi. "11 kuuga oleme oma tarkvara valmis teinud," lisas ta rahulolevalt.

Partnerid Armeeniast

Tarkvaraarenduseks on Haimi koos Armeenia partneritega asutanud tütarfirma OÜ Trigon, koodi kirjutavad armeenlased. Haimi on Trigoni suuromanik 70%ga, ülejäänu on IT-spetsialistide Priit Pihuse ja Vostan Azatyani käes.

Uus IT-lahendus on olnud Haimile tänavu kõige suurem projekt. „Kui ma midagi ette võtan, keskendun ülesande lahendamisele üliprofessionaalselt ja väga sügavalt. See on kogu aeg olnud minu moto. Ma jätan pigem tegemata, kui pean midagi tegema ülejala,“ selgitab ta.

Trigoni tiim osales tänavu ka SEB panga kasvuprogrammis, omandades teadmisi IT-projekti juhtimise kohta. „Seal toetati meid väga, IT-arenduse eestvedamine oli meie jaoks täiesti uus maailm ja nüüd kohe läheb see kasutusse,“ sõnab Haimi.

Christer Haimi CH Konsultatsioonid OÜ omanikul on majandusalane kõrgharidus ja ligi 20aastane töökogemus, mis peamiselt seotud majandusarvestuse korraldamise ja juhtimisega. Haimi on olnud pikalt tegev avalikus sektoris. Ta on töötanud maksuametis maksuinspektori ja maksude osakonna juhataja asetäitjana ning olnud SA Ida-Viru Keskhaigla finantsjuht. Töötades Tartu Vangla finantsosakonna juhataja ja direktori asetäitjana, oli ta üks kinnipeetavate rahade arvestamise süsteemi arendajatest. Järgnes kohtute raamatupidamiskeskuse töö ümberkorraldamine ja hiljem keskuse ümberkujundamine riigi tugiteenuste keskuseks. Keskuse eesmärgiks oli raamatupidamisteenuse pakkumine kõigile ministeeriumitele. 2006. aastal asutas ta oma ettevõtte CH Konsultatsioonid OÜ ning alates 2012. aastast pühendub täiel määral selle juhtimisele. Christer Haimi on raamatupidajate kogu juhatuse ja nõukoja liige ning kuulub raamatupidamisteenuse toimkonda.

Igaühel oma Excel, juhil ülevaadet pole

Alguse sai uus ärisuund raamatupidamisfirma enda vajadustest. Haimi meenutab firma loomist 16 aastat tagasi, mil Eestis polnud ühtegi raamatupidamisbüroodele mõeldud tööde juhtimise tarkvara. „Alguses plaanisime kasutama hakata ühte soomlaste tarkvara. Käisime Soomes kolm korda tiimiga tarkvarakoolitusel, tegime juurutusi,“ räägib Haimi ning lisab, et lõpuks võeti kasutusele siiski Eesti raamatupidamisbüroode vajaduste järgi tehtud tööde juhtimise programm Uku.

Aga paraku kipub ikka nii minema, et igal raamatupidajal on oma tööde arvestuse tabel kuskil Excelis ning Haimil juhina polnud asjade seisust reaalajas ülevaadet.„2017. aastal oli mul väga suur sisemine tunne, et ma ei saa enam vanaviisi seda ettevõtet juhtida ja hakkasin erinevaid lahendusi otsima, et kuidas saada meie firma teenus kontrolli alla,“ meenutab ta.

CH Konsultatsioonid IT-juht Jaanus Karlson pälvis arvestusalaste uurimustööde konkursil lõpu- ja bakalaureusetöö kategoorias ka preemia. Tema lõputöö käsitles raamatupidaja tööprotsesside parendamist veebilahendusega Uku ettevõtte CH Konsultatsioonid näitel.

Tunamullu kaardistas firma IT-juht Jaanus Karelson kogu ettevõtte tööprotsessid, misjärel korraldati töö ümber. Tekkis selgus firma teenusest ja tööülesannetest, see tähendab, et korrastus teadmine, kui palju töötajad tegelikult iga kliendiga tööd teevad. Siit järgnes õiglane hinnastamine, tööde aja mõõtmine, tehtud töödest ja tähtaegadest ülevaated klientidele. See ongi kokkuvõttes korrektne kliendisuhe.

„Vundament, mis me ladusime 2018. aastal, realiseerus 2019. aasta tulemustes,“ kinnitab Haimi. Mullu saavutas aastaid stabiilselt kasvanud CH Konsultatsioonid veidi enam kui miljoni euro suuruse käibe. Ärikasumit teeniti 179 000 eurot ehk sama palju kui viiel varasemal aastal kokku.

„Meil töötavad superinimesed – ilma vinge tiimita on võimatu sellist edetabelivõidu tulemust teha,“ ütles Haimi.

Küsimusele, kas juht on mõelnud ka töötajatele optsioone jagada, vastas ta, et ei ole veel selle peale mõelnud.

Loo alguse juurde tagasi tulles pole Christer Haimi aga loorberitele puhkama jäänud. „Olen oma loomult selline inimene, kellel peab kogu aeg olema nii-öelda ora tagumikus – mul peab olema kogu aeg viis projekti töös. Muidu ma tunnen ennast jube ebamugavalt,“ räägib Haimi ning kinnitab, et kolleegidel on temaga seetõttu raske sammu pidada.

Rahanumber jääb esialgu veel saladusse

Haimi ütles, et raamatupidamisteenuse osutamisel on ülisuur roll väga heal raamatupidamistarkvaral. "Mul on oma tänase raamatupidamistarkvara partneriga ülihead suhted ja pikaajaline koostöö, aga neil on loomulikult omad prioriteedid ja minul omad,“ selgitab Haimi uue IT-arenduse sündi.

Nii jõudis ta arusaamisele, et Eestis pole majandustarkvara, mis toetaks kaasaegse raamatupidamisbüroo töövoogu. „Kõik tarkvarad on üles ehitatud ühe ühingu või ühe ettevõtte loogika põhiselt. Aga minul oleks vaja sellist raamatupidamistarkvara, mis tööd taas kiirendaks,“ kinnitab Haimi.

Kui palju CH Konsultatsioonide omanik uude äriprojekti koos armeenlastega raha paneb, ta veel öelda ei soovi. „Alustame jaanuarist selle majandustarkvara kasutamist – lihvime teda, põeme omal nahal need lastehaigused läbi ja siis tuleme sellega avalikult välja ja pakume teistele ka. See uus tarkvara saab 2021. aastal olema meie number üks projekt,“ sõnab Haimi.

Tema soov on teha uus rakendus väga korralikult, ent üksi nad seda majandustarkvara üleval ei jõua pidada. „On plaan tulla selle programmiga majandustarkvarade turule,“ räägib Haimi uuest ideest. Esmalt püütakse müüa seda Soomes ja Leedus, mõlemas tegutsevad ka CH Konsultatsioonide tütarettevõtted.

Täpsemalt on neil kaks bürood Tartus, üks Tallinnas, üks Soomes ja kaks Leedus. „Otsime pidevalt alternatiive, et töökorraldust paremaks lihvida. See on peamine eesmärk. Ma ei tea, kui palju ma siin üldse rääkida võin. Kõik konkurendid ka loevad,“ jääb Haimi keset intervjuud korraks mõttesse.

Kolimine kaks korda suuremale pinnale

Tänavu novembris kolisid nad peakorteri Tartu Emajõe-äärsest kõrghoonest ehk Plaskust vanalinna Rüütli tänavale. Uues kontoris võtab raamatupidamisbüroo pea kaks korda suurema pinna, kui neil seni oli.

Christer Haimi sõnul võib tunduda uskumatu, aga raamatupidamisteenuse osutamisel on oluline kliendisuhtlus, naljaga pooleks öeldes isegi tähtsam kui raamatupidamine ise.

„Raamatupidaja stereotüüp on võib-olla, et ta ei ole väga hea suhtleja – pigem enesesse tõmbunud vaikne nokitseja nurgas. Tegelikult arvan, et seda teab enamik Äripäeva raamatupidamisedetabeli ettevõtteid, et kliendisuhtlus on ülioluline teenuse osutamise võtmes. Ma olen vaimustuses oma inimestest, kelleta firma ei teeks seda tulemust, mis me täna teeme,“ räägib Haimi.

Tegevused ja mahud, mida nad täna haldavad, on Haimi sõnul muljetavaldavad. „Meil on 1700 maksudeklaratsiooni keskmiselt ühes kuus, see on ikka väga-väga suur arv. Ja me ei saa mitte kunagi omale lubada, et meil jääb midagi tegemata või mõni töö läheb üle tähtaja meie süü tõttu,“ kinnitab ta.

Mullu kasvas CH Konsultatsioonid 40%, varasematel aastatel 20% ringis. Lõppeva aasta kohta mainib Haimi, et firma kasvab jätkuvalt viiendiku võrra. „Kümne kuuga ehk oktoobri lõpu seisuga oleme eelmise aasta tulemuse juba ära teinud. Ehk november ja detsember – see töö, mis me praegu teeme – on kõik juba n-ö puhas kasv,“ räägib ta.

Igal aastal 150 uut klienti ja rahvusvaheline haare

Igal aastal lisandub neile keskmiselt 150 klienti, kellest osal on raamatupidamine problemaatiline ja aeg-ajalt on vaja mitu aastat varasemat perioodi n-ö ära korraldada.

„Meie juurde tuleb ka palju neid kliente, kellel on ettevõtlusharu ka Soomes,“ iseloomustab Haimi oma firmat. Eesti, Leedu ja Soome büroodega on ettevõttel praegu kokku 39 töötajat ja kasvada võiks töötajate arv viie uue töökoha võrra igal aastal, ütles Haimi.

2019. aastal asutas ta Leedu tütarettevõtte, esimene büroo avati Kaunases koos sealse partneriga. Esimene raamatupidaja võeti tööle detsembris, esimene klient tuli jaanuaris, oktoobri lõpu seisuga oli CH Konsultatsioonidel Leedus 60 klienti. „Tänaseks oleme avanud Leedus ka teise kontori ja kokku on viis palgalist töötajat,“ ütles Haimi.

Sel sügisel asutas ta Soomes uue ettevõtte nimega Finbill OY, mis osutab väikeettevõtjatele arveldus- ja palgaarvestusteenust. „Soomes on ülipopulaarne nn kergettevõtjate teema – nad on meie mõistes nagu freelancerid. Soomes võib väikeettevõtja ise riigile öelda, kui suure summa pealt aastas ta sotsiaalmaksu maksab. Minimaalselt tuleb maksta 8000 euro pealt aastas," selgitas ta.

Haimi firma osutab sellistele firmadele arveldus- ja maksuarvestuse teenust. Finbill koostab kergettevõtja eest arve, see laekub firma kontole, firma teeb maksuarvestuse, deklareerib maksuametile, tasub maksud ja jäägi kannab kergettevõtja kontole. "Kõik see käib ühe päevaga ehk kui laekumine tuleb, peab selle kohe ära tegema. See on Soomes kõige tavalisem ärivorm ja neid ettevõtteid on väga palju,“ selgitas Haimi.

2019. aasta aruandes oli ettevõttes suurelt kasvanud ka müük Lätis, kuid seal tütarfirmat ei ole. „Kõik on ikkagi kinni inimestes, kellega koos tegutsed. Hea meelega läheks nii Lätti kui ka Rootsi, aga ei ole veel leidnud inimest, kellega koos seda teha. Ise kõike ei jõua. Mul ei ole vaja enda elu keeruliseks teha. Aga mõtteid-ideid on palju olnud ja küll me sinna Läti ja Rootsi ka varsti jõuame,“ ütles Haimi. Lätis on teenust osutatud Eesti või Soome tegevusega seotud firmadele.

Raamatupidamisbüroode TOP ilmub Äripäevas neljapäeval.

Tallinnas oli raske head töötajat leida

Christer Haimi tunnistab, et häid töötajaid on raske leida, eriti Tallinnas. "Väga head inimest ei leidnud esimese hooga ja ma pigem jätan värbamata, kui konkursilt väga tublit inimest ei saa," lausus ta.

Niisiis oli nii, et kui klient Tallinnast tuli, ütles Haimi esialgu, et teda teenidndatakse Tartu või Soome büroost. "Me isegi Soome leidsime lihtsamini endale töötaja kui Tallinnasse," märkis Haimi.

Olukorra parandamiseks võttis Haimi appi konsultatsioonifirma Brandem. "Tegime kogu firmaga nn tööandja brändingu analüüsi läbi – millisena me välja näeme," lausus Haimi. Uuriti töötajatelt, mis argumentidega peaks firmat turundama, kaardistati ettevõtte plussid ja miinused. "Sain sealt väga hea tagasiside töötajatelt kogu ettevõtte kohta. Sain ka parendusettepanekuid ja nende lahendamisega oleme ka tegelenud," ütles ta.