Raadiohommikus: Arno Kütt avab suurinvesteeringu kaarte

Cleveroni juht ja omanik Arno Kütt. Foto: Andras Kralla

Cleveron plaanib investeerida järgmisel aastal 30 miljonit eurot Eesti katmisesse pakiautomaatidega. Kolmapäeva hommikul tutvustab Cleveroni omanik Arno Kütt investeerimisplaane Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Veel räägime tervishoiusüsteemi toimetulekust üha laiemaid mõõtmeid võtva koroonaviirusega. Haiglate lähiaja olulisematest väljakutsetest teeme juttu Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liikme, ülemarst professor Peep Talvinguga. Uurime temalt ka, millega peaksid praegu arvestama plaanilist ravi ootavad inimesed. Perearst Eero Merelinnuga räägime aga sellest, kuidas saada tervishoiusüsteemi kiiresti appi täiendavat tööjõudu.

Hoiu-laenuühistu ERIAL ümber tõstatunud tõsiste kahtlustuste valguses uurime Grant Thornton Balticu partnerilt ning audiitorteenuste valdkonna juhilt Mart Nõmperilt, et kui audiitor on finantsmaailma sanitar, siis kui hästi õnnestub audiitoritel kanda hoolt selle eest, et suurem saast saaks finantsaruannetest välja roogitud, ning millele tuleks väikeinvestoritel aruandeid lugedes tähelepanu pöörata?

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik ja investor Toomase meeskonnaliige Anu Lill vahendab Rootsi investeerimisgurude investeerimissoovitusi. Lisaks uurime temalt, kas investor Toomas plaanib investeerida börsi alternatiivnimekirja tulevatesse Eesti ettevõtetesse Imepilt ja Saunum?

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Kasvukursil". Saates tuleb juttu IT-audititest ehk ettevõtte teabevara kaitsmisest. Milliseid IT-auditeid on olemas ning millal ja milleks neid vaja läheb? Sellest räägivad nõustamisagentuuri Grant Thornton Baltic andmekaitse ja küberturvalisuse valdkonna juht Maili Torma, sama agentuuri IT-juht Arko Kurg ning Alexela IT arendusjuht Tanel Viin. Jutujamist juhib Karl-Eduard Salumäe.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Kuidas enda ettevõtte tarbeks tehtud ajajuhtimistarkvarast sai põhitegevus, mis viis väikese IT-ettevõtte kogu sektori TOPi teiseks, räägib Toggl OÜ kaasasutaja Krister Haav. Kõrvalpilgu heidab eduloole KPMG juhtiv finantsnõustaja Taavi Pahapill ja saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Teabevara tund". „Võib küll öelda, et paar viimast aastat on maksurahu rohkem olnud kui varem,“ nendib KPMG maksuvaldkonna juht Joel Zernask aastalõpu maksuülevaate saates. Mis sellise arvamuse tingib ja kas maksurahu võib oodata ka algaval aastal, sellest kõnelevad Joel Zernask ja KPMG maksunõustaja Einar Rosin, küsib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Saates on külas juhtimistreener ja koolitaja Aira Tammemäe ja Automaailma arendusjuht Ants Kokka, kes räägivad juhiks olemisest, juhtimise väljakutsetest ja sellest, kuidas juhina ennast arendada.

Juttu tuleb ka juhtimispsühholoogiast, inimtüüpidest ja Camino de Santiago juhtimiskoolitusest. Intrigeeriva noodina toob Aira Tammemäe välja, et sugugi mitte igaüks ei sobi juhipositsioonile.

Saatejuht on Diana Paade.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.