Kahtlustuste all ERIAL läks konkurendi vastu kohtusse

Hoiu-laenuühistu ERIAL esindaja TGS Baltic vandeadvokaat Chirag Mody ei näinud põhjust loobuda hagist Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu vastu, kes hoiatas oma liikmeid ERIALi võimaliku püramiidskeemi eest. Vahepeal on sellise kahtlustuseni jõudnud ka politseiuurimine. Foto: Liis Treimann

Kriminaaluurimisega seotud hoiu-laenuühistu ERIAL andis kohtusse oma konkurendi Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu, kuna viimane hoiatas aasta tagasi oma liikmeid, et ERIALi puhul võib olla tegu püramiidskeemi tunnustega äriga.

Ehkki vahepeal on ilmnenud ERIALi kohta püramiidskeemi kahtlustus ka politseiuurimise tulemusel, soovib ERIAL kohtu kaudu siiski, et konkurent tõestaks, et nendel väidetel oli ka alust, mis Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu liikmetele meili teel laiali saadeti. Kui Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu tõendid ei osutu kohtumenetluses piisavateks, peaks konkurent ERIALi soovi järgi oma sõnad tagasi võtma ja saatma oma liikmetele selle kohta uue kirja.