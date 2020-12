Reet Roos edust ja rikkusest: seisvat raha on mul vaid 10 000 eurot

Ettevõtja Reet Roos usub, et ennast tuleb kaitsta iga stsenaariumi vastu. Foto: Liis Treimann

Rikaste TOPi kuuluv ettevõtja Reet Roos rääkis Äripäeva raadiosaates “Edukad naised”, kuidas õppis elus edasi rühkima isegi siis, kui kõrvalseisjad soovitasid peatuda.

"See hetk, kui sulle tundub, et asi on võimatu või sulle öeldakse ära, siis alles suurem töö algab,” ütles Roos. Tema sõnul on tal olnud palu olukordi, mil ta oleks võinud loobuda. Tema sõnul on edu võti järjekindlus ja pühendumine lõppeesmärgile. “Kas või jonnakalt,” lisas ta.