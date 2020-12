USA tööturg lõi uuesti vankuma

Novembris lisandus USA tööturule vaid 245 000 uut töökohta. Seda on palju vähem, kui ökonomistid ootasid. Foto: Bryan Woolston

USA tööturg on suvest saati näidanud uute töökohtade ja värbamiste kasvu. Novembris pidurdusid värbamised järsult. Analüütikud näevad selles mitmeid ohukohti.

Novembris lisandus USA tööturule vaid 245 000 uut töökohta. See on vähem, kui ökonomistid ootasid, kirjutab BBC. Töötuse määr langes 6,9% pealt 6,7%ni. Paljud inimesed on loobunud töö otsimisest. Samal ajal on USAs varsti lõppemas abirahad ja hüvitised, mida on koroonaviiruse ajal inimestele jagatud.