HKScani personalidirektor: vaatame töötasud üle, aga see ei tähenda automaatselt palgatõusu

Uue aasta investeeringutest rääkides ütleb HKScani personalidirektor Relika Rohtoja muu hulgas seda, et palgad vaadatakse küll üle nagu igal aastal, aga see ei tähenda, et palk automaatselt siis ka tõuseks. „Lähtume töötajate personaalsest töösooritusest, ettevõtte finantsvõimekusest ja turu muutumisest.ˮ

HKScani personalidirektor Relika Rohtoja Foto: Marek Metslaid

Rohtoja selgitab pisut ettevõttes tausta, öeldes, et HKScan Estonial on Eestis kaks suurt tehast: Tabasalu linnulihatööstus ja Rakvere lihatööstus. „Töötajate arv Rakvere tootmises jääb 2021. aastal samasse suurusjärku võrreldes tänavusega. Tabasalu lihatööstuse mahud on sel aastal märkimisväärselt kasvanud, mis tähendab, et ka töötajate arv on kasvanud. Sarnast trendi näeme ka aastaks 2021.ˮ