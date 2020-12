USA andis küberrünnaku tõttu häiret

Foto: Felix Zahn/photothek.net/Scanpix

USA julgeolekuteenistus andis turvahoiatuse, kui selgus, et häkkerid on sisse tunginud tarkvara kaudu, mida kasutavad pea kõik USA Fortune 500 ettevõtted ja paljud riigiasutused, lisaks sajad tuhanded organisatsioonid üle maailma, kirjutab Financial Times.

USA julgeolekuteenistus käskis kõigil riigiasutustel loobuda SolarWindsi Orioni platvormist, mida kasutatakse IT-osakondades võrgu ja süsteemide jälgimiseks.