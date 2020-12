Raadiohommikus: parim mööblitööstur, haridusinnovatsioon ja läbipõlemine tööl

Pirkko Valge Foto: Raul Mee

Esmaspäevases hommikuprogrammis vestleme värskelt mööblitootjate TOPi tiitli pälvinud ettevõtte Retlar OÜ juhi Jaanus Kasemaga. Projektmööblit valmistava ettevõtte juhilt uurime, kas koroona-aasta on olnud samavõrd edukas või on põhjust rääkida ka nukramatest asjadest.

Heateo Sihtasutuse juhi Pirkko Valgega räägime haridusinnovatsioonist ehk teemast, mis on saanud üha enam aktuaalseks seoses distantsõppe laiema levikuga. Veel kõneleme Valgega jõulueelsele ajale kohaselt heategevusest.

Äripäev kirjutas sel nädalal ühest keerulisest ja valusast teemast: töörügajad põletavad end ereda leegiga ning maksavad edu eest enam kui kallist hinda. Äripäev rääkis mitme kuu vältel tippjuhtide ja oma ala ekspertidega, mis tunne on kogeda vaimset survet, läbipõlemist, stressi ja kuidas sellega toime tulla.

Mis tunne on, kui õhtul koduuksest sisse astudes ei suuda töömõtteid maha raputada? Mis tunne on, kui lapse kooliaasta lõpupeole jääb minemata, sest kalendrisse on märgitud koosolek? Mis juhtub, kui sa oled päris üksi ega saa oma raskustest kellelegi rääkida? Sellest, kuidas läbipõlemist ära tunda ning asjad taas paika saada, räägime coach Tiina Keskkülaga.

Vestleme ka Tallin Music Weeki asutaja Helen Sildnaga, kes otsib omale mantlipärijat. Kes võiks üleilmselt tuntuks kasvanud festivali tüürimise üle võtta ning kes seda sobib tegema, sellest juttu teemegi.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Seekordne saade on pühendatud migreenile. Ajame juttu neuroloog dr Toomas Toomsooga.

Otsime vastust järgmistele küsimustele. Millised uudsed ravimid aitavad migreeni kontrolli all hoida? Mis migreenihooge esile kutsub? Kuidas migreenihaige oma elukorraldust ja tööd planeerima peaks? Mille poolest on eriline meeste migreen?

Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 „Kuum tool“. Eesti idufirmadele läks šokiga alanud aasta üliedukalt – loodi juurde 400 uut ettevõtet ja idufirmade arv kasvas üle 1000, kaasati investoritelt rekordiliselt 450 miljonit eurot ning ka ettevõtete müügil tehti ajalugu ja saime Pipedive´i näol uue ükssarviku ehk enam kui miljard dollarit väärt ettevõtte.

Mis on siinsete iduettevõtjate ja investorite konkurentsieelised, miks ka järgmine aasta tõotab uusi rekordeid, kellest ja millal võiks saada järgmine ükssarvik ning millistele valdkondadele ja teemadele tasub kiiret kasvu oodates panustada, see selgub juba saatest.

Saates kõnelevad Pipedrive´i kaasasutaja Ragnar Sass ning aasta iduinvestor ja riskikapitaliettevõtte United Angels VC kaasasutaja ja partner Gerri Kodres.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 „Äritehnoloogia saade“. Elisa Eesti on rakendanud aja- ning kohapaindlikke tööviise juba üle viie aasta: lühemad tööpäevad, lühemad töönädalad, töötamine distantsilt jms. Nüüdse eriolukorra ajal tuli aga pea kõik töötajad koju saata. Milliseid muudatusi see kaasa tõi, kuidas Elisa seni sujuvalt toiminud tööprotsesse ümber korraldas ning kuivõrd on töötajad olukorraga rahul, selgitavad Elisa Eesti juhatuse liikmed, ärikliendiüksuse juht Margus Vaino ja erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu. Saatejuht on Indrek Kald.

Saade oli esimest korda eetris tänavu aprillis.

15.00–16.00 „Lavajutud“. Saates meenutame augustis toimunud Pärnu juhtimiskonverentsi ning veelgi täpsemalt aasta juhi valimist. Sel aastal pälvis tiitli elektroonikatööstuse Incap juht Otto Richard Pukk. Finaali jõudsid veel Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak ning kaitseväe juht Martin Herem. Saates mängimegi ette finalistide vahel toimunud vestlusringi, kust võttis osa ka 2019. aasta parim juht Jaanus Vihand. Vestlusringi vedas Äripäeva raadio toimetaja Rivo Sarapik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.