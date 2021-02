Fortumo tegi diili Myanmaris riigipööret korraldava sõjaväelise huntaga

Riigipööre Myanmaris tõi tuhanded inimesed tänavale meelt avaldama. Märulipolitsei püüab rahutusi kontrolli all hoida. Foto: AP/Scanpix

Eestlaste loodud mobiilimaksefirma Fortumo sõlmis eelmisel aastal lepingu Myanmari telekomiga, mis kuulub osaliselt Myanmari sõjaväele. Armee kindralid on riigis juba aastaid räigelt rikkunud inimõigusi ja alustasid eelmisel nädalal Myanmaris kogu maailma jahmatanud riigipööret.

Myanmaris võimu haaranud sõjaväel Tatmadaw'l ja selle juhtidel on suur mõju mitmes ettevõttes, millel on omakorda palju koostööpartnereid teistest riikidest. Juba mõnda aega on inimõiguste organisatsioonid kutsunud neid ettevõtteid üles Mynmari sõjaväega seotud firmasid boikoteerima ja koostööst loobuma.