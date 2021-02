Kracht: vangla oli huvitav koht

Teisipäeval vahi alt vabanenud Kersti Kracht sattus peagi ajakirjanike piiramisrõngasse. Taamalt jälgib olukorda Krachti kaitsja advokaat Oliver Nääs. Foto: Andras Kralla

"Muidugi, ma olen prokuratuuri jaoks üldse väga ohtlik inimene," vastas Kersti Kracht Äripäeva nendingule, et prokuratuur pidas Krachti vahi alt vabastamist ohtlikuks.

Küsimusele, kui kaua teab Kracht ärimees Hillar Tederit, vastas Kracht, et täna ta sel teemal rohkem ei räägi. Küll teeb ta seda enda sõnul siis, kui on "õige aeg". "Vangla on väga huvitav kogemus, sain targemaks," ütles ta veel. Samas kinnitas ta, et on vahi all viibimise ajal suhelnud ainult advokaadiga.