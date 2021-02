Teder ja Kracht saavad vahi alt välja

Kersti Kracht osalemas kohtuistungil veebisilla vahendusel. Foto: Liis Treimann

Ringkonnakohus otsustas, et korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena kinni peetud Kersti Kracht ja Hillar Teder pääsevad vahi alt. Kracht saab välja täna, Teder peab natuke veel ootama.

Nimelt otsustas ringkonnakohus, et Teder pääseb küll vahi alt, kuid peab neli kuud olema elektroonilise valve all. Elektroonilise valve tähtaeg hakkab kulgema elektroonilise valve seadme paigaldamise päevast ehk mite tänasest. Kui Hillar Teder ei allu elektroonilisele valvele, asendatakse kriminaalhooldusametniku ettekande alusel elektrooniline valve vahistamisega. Prokuratuuril on võimalik kohtuotsust vaidlustada 15 päeva.