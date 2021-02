Euroopa ja Eesti vesinikumaania taga paistab 60miljonine gaasilobi

Vesinikustrateegia väljakujundamisele eelnenud üheksa kuu jooksul kohtusid lobiesindajad komisjoni võtmeisikutega, kelle seas ka Kadri Simson, ning nende kabinetiliikmetega keskmiselt 13 korda kuus, ühtekokku 163 korda. Foto: AFP/Scanpix

Vesiniku kasutuselevõtu strateegia on Euroopa Liidu majanduse taastekava ja rohepöörde üks põhisambaid, kuid kriitikutes tekitab küsimusi nii tehnoloogia ise ja sellele kuluv raha kui ka fossiilkütuste sektori osalus kogu projektis ning rohepesu maik.

Euroopa Liidus on vesinik igal pool: visioonipaberites, eelarvetabelites, liikmesriikide rohekavades. Erand ei ole ka Eesti, kus uue valitsuse võimulepe kihab nendest pisikestest molekulidest. See ei ole juhtunud aga läbi äkilise taipamise, et vesinik päästab Euroopa energeetika saastamisest. Selleks kulus ligi 60 miljonit lobieurot.