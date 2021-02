CityBee Leedu kasutajate andmeid müüdi pimeveebis

CityBee väikseid Fiate on näha ka Tallinna linnapildis. Foto: Liis Treimann

Eestiski tegutseva autorendifirma CityBee Leedu klientide andmed varastati ja neid pakuti pimeveebis 1000 bitcoiniga müügiks.

Läti ringhääling kirjutab, et Leedu politsei uurib sealse CityBee andmebaasi sissehäkkimist, mille käigus varaste kätte jõudsid 110 000 inimese isiklikud andmed. Nende seas on ka viis valitsuse liiget ja Vilniuse linnapea. Varastatud andmeid pakuti tumeveebis müüa 1000 bitcoini eest. Bitcoini praeguse üle 51 000 dollari küündiva hinna juures tähendaks see üüratut summat.