Palgasurve annab järele

Foto: Liis Treimann

Kui paar aastat tagasi teenisid töötajad vähem kui 64% oma soovitud palgast, siis praegu moodustab tegelik palk 77% oodatust, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee uuringust. See tähendab, et tegelikkus on ootustele lähenenud ja palgasurve võrreldes eelmiste aastatega oluliselt vähenenud.

Palgasurveindeks ehk protsent, mis näitab, kui palju jääb reaalselt teenitav palk töötajate ootustele alla, on eelmiste aastatega võrreldes vähenenud madalaimale tasemele ehk 23%-le. Aasta varem oli palgasurveindeks 27% ja kõrgeim oli palgasurveindeks 2014. aastal, mil töötajatel jäi soovitud palgast puudu tervelt 40%.